Alaplı TSO'dan 800 aileye gıda yardımı
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Alaplı TSO'dan 800 aileye gıda yardımı

Alaplı TSO'dan 800 aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ramazan ayında 800 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ramazan ayında 800 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, gazetecilere, ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi 800 aileye kumanyalarını ulaştırdıklarını aktaran Ocak, "Bizlerden hiçbir zaman desteğini ve katkısını esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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