Alaplı OSB'de ilk fabrika temeli atıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesine kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı.

Zonguldak Alaplı'da kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika temeli atılmaya başlandı. bundan sonra süreç içinde sanayide sağlanan imkanlarla yeni fabrikalar açılması bekleniyor.

Alaplı'da 22 yıl önce başlayan ve 457 bin metre kare üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika temelleri atılmaya başlandı. 457 bin metre üzerinde kurulan sanayi bölgesinin fiziki altyapısı tamamlandıktan sonra iş adamlarının dikkatini çekti. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ilk fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hem Alaplı'ya i hem de bütün Türkiye'deki yatırımcılara seslenen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Alaplı için bu mutlu bir an OSB projesi,çok uzun bir projede mutlu sona yaklaşmış bulunmaktayız.ilk fabrikamızı arkadaşlarımızın gerçekleştireceği fabrikanın temelini atacağız.bilindiği üzeri üretim sanayi olmadan olmuyor ve ne yarsanız yapın diğer argümanlar bundan sonra geliyor.umarım bu fabrikanın arkasından diğer tesislerinde tetikler,arkadaşımız tebrik ediyorum" diye ifade etti.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak ise şunları ifade etti:"Burada Valimizin kurban kesiminde bulunması için rica ettiler ve Valimiz bu daveti kırmayarak buraya geldiler.kendilerine çok teşekkür ediyorum. bundan sonraki süreçte atılacak temelleri daha büyük bir organizasyon şeklinde yapacağız.bu süreçte emeği geçen Milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.bu fabrikamızın kısa zamanda bitirilerek hizmete açılmasını temenni eder, inşallah diğer fabrikalarımızın da kısa zamanda temellerini atarız" dedi.

Kırtasiye ürünü üzerinde ise Alaplı OSB'de yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade Fabrika sahibi Mesut Atalay,"Alaplı OSB'de emeği tesisin temelini atıyoruz.hem de burada yerli ve milli kırtasiye ürünleri üreteceğiz.Kırtasiyede silgi defter, tuval ve yapıştırıcı gibi ürünleri burada üreteceğiz.6500 metre kare bir alanımız var şu anda.bunun 1000 metre kare alanı kapatacağız.umarım kasım ayında faaliyete başlayacağız. önümüzdeki yıllarda parça parça ürünümüzü zenginleştireceğiz. burada ihracat yapmaya potansiyel olan ürünler üreteceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fabrikanın temel atma töreni kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapıldı. daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı kaymakam Emirhan Arıkan ve misafirler ile birlikte fabrikanın temelini birlikte attılar.

Kaynak: İHA