Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret

27.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:22

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Küçükdağ'ı ziyaret etti.

Mandacı, ziyarette yaptığı konuşmada, görevine kısa bir süre önce atanan Fatih Küçükdağ'a ziyarette bulunduklarını belirterek, "Alaplı'da başarılı çalışmalar yapacağından kuşkumuz yok. Biz de muhtarlar olarak, kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Küçükdağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA