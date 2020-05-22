Alaplı Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımı
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Alaplı Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımı

Alaplı Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımında bulunuldu.

Alaplı Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımı
22.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:49

Alaplı Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımında bulunuldu.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 bin 250 aileye yardım yapıldığını ifade ederek, "Faz 1 kapsamında 828 aileye 828 milyon lira, Faz 2 kapsamında 919 aileye 919 milyon lira, Faz 3 kapsamında 503 aileye 503 milyon lira olmak üzere toplam 2 bin 250 aileye 2 milyon 250 bin lira nakit para yardımında bulunuldu." dedi.

Alaplı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakit para yardımında bulunulduğunu hatırlatan Yılmaz, 716 yardıma muhtaç vatandaşa 311 bin 40 lira nakit para yardımı ve 765 gıda paketinin vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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