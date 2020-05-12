Alaplı Kaymakamlığınca berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske dağıtıldı Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske dağıtıldı.

Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske dağıtıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarının uymaları gereken kurallar olduğuna dikkati çekti.

Faaliyetine başlayan iş yerlerine, belirlenen kurallara uyup uymadıkları konusunda denetim yaptıklarını ve bu denetimlerin süreceğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına kaymakamlığımızca maske dağıttık. Salgında, kritik bir dönemden geçiyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak, normalleşme sürecinin aşamalarını o kadar çabuk geçeceğiz. Bu kapsamda iş yerleri ve çalışanlarından kurallara uyması noktasında azami hassasiyet bekliyoruz."

Kaynak: AA