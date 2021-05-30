Alaplı Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor
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Alaplı Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor

Alaplı Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen yıl ekimde yapımına başlanan 50 yataklı C sınıfı Alaplı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen yıl ekimde yapımına başlanan 50 yataklı C sınıfı Alaplı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yaptığı açıklamada, devlet yatırımları kapsamında inşaatına başlanan hastanedeki çalışmaların ikinci bodrum kat seviyesine kadar geldiğini bildirdi.

Hastanenin kasım 2022 yılında hizmete sunulacağını belirten Karacan, şunları kaydetti:

"2 blok halinde inşa edilecek 50 yataklı hastanenin kapasitesi 60'a kadar çıkabilecek. Toplam 34 nitelikli hasta odası olacak. Bunun 15'i tek, 19'u iki yataklı planlandı. 3 ameliyathanesi, 14 polikliniği, 7 diyaliz yatağı, 2 doğum salonu, 5 yoğun bakım yatağıyla ilçenin sağlık sorunlarına çözüm olacak. Yaklaşık 1500 metrekare büyüklüğe sahip acil servis, 2 poliklinik ve 15 müşahede yatağıyla hizmet verecek."

Alaplı Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor
Alaplı Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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