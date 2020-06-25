Alaplı'dan kısa kısa
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Alaplı'dan kısa kısa

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede son 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakasına rastlanılmadığını bildirdi.

Alaplı'dan kısa kısa
25.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:59

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede son 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakasına rastlanılmadığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede en son vakanın 15 Haziran'da tespit edildiğini söyledi.

İlçede ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana toplam 116 Kovid-19 pozitif vakasının tespit edildiğini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hastalarımızdan 89'u iyileşerek, sağlığına kavuştu. Bugün itibarıyla, 23 hastanın tedavilerine evlerinde devam ediliyor. Yoğun bakım, entübe hastamız 10 gün önce kalmamıştı. Tedavisine hastanede devam edilen hastamız da kalmadı. Hastalık ilçemizde kontrol altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz geniş çaplı filyasyon ve sonrasında uygulanan başarılı tedaviler sonucunda vakaları ve hastalığı kontrol altına aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün başarılı, gayretli ve özverili çalışmaları, aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumu, salgınla mücadelemize olumlu yansıdı. Tedbirlere ne kadar çok uyarsak, kısa sürede sonuca yansıyor. Salgınla mücadelede iyi bir noktaya ulaştık. Tedbiri elden bırakmayalım ve yeni vakaların çıkmasına da mahal vermeyelim."

Alaplı'da, iki okul "Yeşil Bayrak" almaya hak kazandı

Alaplı ilçesinde, Ahmet Zeki Atalay ve Kasımlı Ortaokulu'nun "Eko-Okullar" programı kapsamında "Yeşil Bayrak" bayrak almaya hak kazandığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 40 ilden yapılan başvurular sonucunda Ahmet Zeki Atalay ve Kasımlı Ortaokulu'nun iki yıl geçerli olmak üzere sertifika ve "Yeşil Bayrak" almaya hak kazandığını belirtti.

Eko-okullar programı çerçevesinde, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında çevre konusunda yapılan çalışmaların değerlendirmeye tabi tutulduğunu ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 414 okul, Zonguldak'tan 5 okul ve Alaplı'dan 2 okul, Yeşil Bayrak almaya hak kazanmıştır. İlçemizden iki okulumuzda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar geçerli olacak. Her iki okulumuzun müdürlerine, koordinatör öğretmenlerimize, Eko-Tim öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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