Alaplı'dan kısa kısa
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Alaplı'dan kısa kısa - Haberler
Zonguldak, Alaplı, Güncel

Alaplı'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yurt dışından gelen 54 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde takip ediliyor.

24.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Alaplı'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine yurt dışından gelen 54 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde takip ediliyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kaymakamlık toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yurt dışından gelen 54 kişinin evlerinde takip edildiğini söyledi.

"Çok şükür vakamız yok." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yalnız çok dikkatli olmamız lazım. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız şart. Bu konuda uyarıları dikkate alarak hareket edelim. 1 metre kuralına uyalım. Alaplı'da 54 kişi sürekli takip ediliyor. Çoğunun 14 günlük süresi dolmak üzere. Her gün sağlıkçılarımız onları arıyor, bilgi alıyor. Korkulacak bir durum yok. Alaplı'da muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz yanında ailesi bulunmayan 1152 hanede, 2 bin 891 yaşlımız var. Yanında yakını olmayanların ihtiyaçları gideriliyor."

Kiracı esnaftan kira alınmaması talebi

Alaplı Kent Konseyi, koronavirüs sebebiyle zor bir sürece giren kiracı esnaftan iş yeri sahiplerinin Ramazan Bayramı'na kadar kira almamasını önerdi.

Alaplı Kent Konseyi Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, iş yeri sahiplerinin kiracılarından Ramazan Bayramı'na kadar kira almaması için kampanya başlatıldığı kaydedilerek, "Mülk sahiplerine bu noktada iyi niyetlerine sığınarak, kampanyamıza destek olma çağrısı yapıyoruz ve ekonominin yükünü çeken esnafa sahip çıkmaya bekliyoruz." dedi.

Sokak kedilerinin bakımını belediye üstlendi

Alaplı'da 25 yıldır balıkçı barınağında çok sayıda kedi besleyen işçi emeklisi Hasan Kırmacıoğlu (70), koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayınca kedilerinin bakımını Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi üstlendi.

Her gün evinden çıkıp yaklaşık 3 kilometre yol yürüyerek, Alaplı Balıkçı Barınağındaki kedilerine yiyecek götüren Kırmacıoğlu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca, kedilerine yiyecek ulaştıramadı.

Durumdan haberdar olan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kırmacıoğlu'nun beslediği kedilerin bakımını üstlendi.

Veteriner hekim ve görevliler her sabah kedilerin yiyeceklerini götürerek, kontrollerini yapıyor.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Arif Aktürk, yaptığı açıklamada, Hasan Kırmacıoğlu'nun evden çıkamadığı için kedilerin bakımını üstlendiklerini ifade etti.

Hasan Kırmacıoğlu da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığını belirterek, kedilerine sahip çıkan belediyeye teşekkür etti.

Alaplı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Alaplı Belediyesi'nin alt ve üst yapı ile aile ve çocuk parkı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 5 yıllık dönemde ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

İnsan odaklı hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Tekin, "Bu hizmetler aynı kararlılıkla devam ediyor. İlçe merkezi ve mahallelerimizin yüzde 70 oranında tüm eksiklerimizi tamamlamıştık. Özelikle mahallelerimizde yüzde 30 oranında yapamadığımız yerler vardı. Bunları tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yaşlıların ihtiyaçları evlerine teslim edilerek karşılanıyor

Alaplı Belediyesi ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ederek karşılıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

50 kişinin çeşitli ihtiyaçları karşılanırken, İtfaiye Müdürlüğünün denizden çektiği tuzlu su ile caddeleri ve sokakları dezenfekte ettiğini anlatan Tekin, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın, biz onların alışveriş, ilaç gibi tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Seda Akgül Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Alaplı'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:12:08. #1.15#
title