Alaplı'dan Kısa Kısa

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Recep Ocak, ilçenin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 5 bankanın yetkilileriyle toplantı yaptıklarını bildirdi.



Başkan Ocak, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerden geçilen bu süreçte bankaların oda üyelerine finansmana ulaşma konusunda daha esnek ve ılımlı yaklaşmalarını istedi.

Görüşmenin çok verimli bir toplantı olduğunu kaydeden Ocak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz aynı gemide yol alıyoruz. Bu süreci en az hasarla geçiştirebilirsek önümüzdeki günlerde piyasaların normale dönmesiyle birlikte faizlerinde aşağı yönde hareket etmesiyle her şeyin normalleşmeye başladığını göreceğiz. Bu konuda finans sektörünün temsilcileri olarak sizlere büyük görevler düşüyor. Bizler sizlere her konuda destek olmaya hazırız, sizlerin de bizlere destek olacağına inanıyorum."

TMO fındık alımı

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçede 13 Kasım'da fındık alımına başlayacağını bildirdi.



Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun ilçede fındık alımı için girişimde bulunduklarını ve olumlu sonuç aldıklarını söyledi.



Eski fiskobirlik deposunda fındık alımlarını yapılacağını ifade eden Türkoğlu, "TMO'ya fındık vermek isteyen üreticilerimizin çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları yeterlidir. TMO'dan randevu almak isteyen çiftçilerimiz için ziraat odamızda görevli bir arkadaşımız yardımcı olacak. 13 Kasım'dan itibaren fiskobirlik depolarında fındık alımı yapılacak." dedi.