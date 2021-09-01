Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor
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Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor

Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar imza attı.

Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar imza attı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 1 Eylül 2020-30 Nisan 2021 döneminde 208 bin 779 ton fındık ihraç edildiğini belirtti. Bu ihracattan 1 milyar 472 milyon 139 bin 388 dolar gelir elde edildi. Bu sezon 6 ay diliminde Avrupa birliğine ihracattan gerçekleşmesi beklenen Zonguldak Alaplı merkezli fındık kırma fabrikalarında 41 bin ton fındık ihracatı ile 300 milyon dolar döviz girdisi bekleniyor.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, sadece Alaplı İlçesine kırmak için bölge illerinden 20 bin ton fındık getirildiğini söyledi.

Alaplı fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Türkoğlu,"Alaplı İlçesinde 20 bin ton kendi üreticilerinden çıkan fındık var. 20 bin ton fındık'da fabrikalarda kırılmak üzere değişik illerden gelen fındık var.bu bağlamda burada 40 bin ton fındık kırılmış oluyor ve Alaplı'da iç fındık işlenmiş olarak 20 bin ton ihracat yapılıyor.buda 300 milyon dolar bir para ediyor, bu kadar bir para Alaplı İlçesine girmesi bizi mutlu ediyor." Diye konuştu. - ZONGULDAK

Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor
Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor
Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'dan bu sezon 300 milyon dolarlık fındık ihracatı bekleniyor - Haberler Ekonomi
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