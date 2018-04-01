Alaplı'da Yolcu Otobüslerine Sıkı Denetim

Alaplı'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak Alaplı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şube ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Trafik şube ekipleri tarafından Alaplı belediye terminalinde yolcu otobüslerine yapılan denetimler sonucunda,toplamda 15 yolcu otobüsü denetlendi. Alaplı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yol kullanıcılarının güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförlerinin seyahat süresince trafik kurallarına riayet edip etmedikleri, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, tüm yol kullanıcılarında farkındalık oluşturulması, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve dolayısıyla firmaların seyahat süresince her zaman denetlendiği duygusunun pekiştirilmesi amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi. - ZONGULDAK