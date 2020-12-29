Alaplı'da yılbaşı denetimleri
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Alaplı'da yılbaşı denetimleri

29.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:31
Alaplı'da yılbaşı denetimleri

Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle büfelerde denetim yaptı.

Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle büfelerde denetim yaptı.

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi büfeler ve alkollü içki satışı yapılan işletmelerdeki kaçak ve sahte alkole yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlçe genelinde denetim yapan Polis ekipleri ve gıda uzmanları ile birlikte yapılan içkilerin bandrolleri ve işyerlerinde etil alkol satılıp satılmadığını kontrol etti. İş yerlerinin muhasebe evrakları da tek tek denetlendi. - ZONGULDAK

Alaplı'da yılbaşı denetimleri
Alaplı'da yılbaşı denetimleri
Alaplı'da yılbaşı denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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