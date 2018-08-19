Alaplı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Barış Ş. idaresindeki 34 YP 2257 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca karayolu tüneller mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişindeki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Samet Barış Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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