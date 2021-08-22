Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.M. idaresindeki "patpat" adı verilen tarım aracı, Canbazlı ve Hallı köyleri arasındaki yolda seyir halindeyken devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki B.M. ve B.M. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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