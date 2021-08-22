Alaplı'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.M. idaresindeki "patpat" adı verilen tarım aracı, Canbazlı ve Hallı köyleri arasındaki yolda seyir halindeyken devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki B.M. ve B.M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay