Alaplı'da Su Fiyat Tarifesi Tepkisi

Zonguldak'ın Alaplı ilçe Belediyesinin, mahallelerdeki konutlarda kullanılan su ücretlerinin metreküpünün abonelere farklı fiyatlar üzerinden yansıtılması iddiasına tepkiler her geçen gün çığ gibi büyürken, vatandaşlar da "Buna bir an önce açıklık getirilsin" dediler.

Alaplı Belediyesince, ilçedeki 5 mahallede yer alan konutların sahiplerine Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katı atık ve atık su bedellerinde farklı ücretlendirme yapılması faturalara yansıdı. Kentteki Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesince mahallelerdeki konut sahiplerine 2.30 TL/M3, Alaplı da ise 2.55 TL/M3 fiyatlandırması Alaplı'da tepki görüyor. AK Parti Alaplı İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Celil Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayetleri üzerine durumdan haberdar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlarımızın kendilerine tebliğ edilen faturalarda yer alan su ücretlerindeki farklılıklar dikkatlerini çekerek belediyedeki yetkili mercilere başvurmuşlar, fakat olumlu cevap alamamışlar. Bende kendilerinden çelişkili su faturalarının fotokopilerini temin ederek, belediyedeki yetkililere ulaştırdım. Beni bilgilendireceklerini söylemelerine rağmen aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen halen cevap verilmedi. Şahsımı, mağdur olanları ve kamuoyunu ivedilikle aydınlatmaları lazım. Bu keşmekeşlik bir an önce son bulmalı. Buradaki mahallelerde yan yana iki komşunun aynı miktarlarda tükettiği su metre-küplerinin fiyatlandırmaları faturalara farklı olarak yansıtılmış. Böyle bir şey olabilirim? Ayrıca, Alaplı Belediyesince tasarrufu özendirici adımlar atılması gerekirken ne yazık ki su tüketimi az olan abonesine fazla ödeme, su tüketimi yüksek olan abonesine de az ödeme fiyatlandırması yapılmaktadır. Az tüketene fazla, fazla tüketene az ücret yansıtılır mı? Bu uygulamaya anlam vermek mümkün değil, tasarruf yapanın ödüllendirilmesi lazım. Bize bilgisayardan kaynaklanan bir hata denmesin. Bunun sorumlusu kesinlikle mevcut belediye başkanıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmek zorundadır, hesaplandığında çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Bu paralar nereye gitti? AK Parti Alaplı Belediye Başkanlığını kazandığımız takdirde, birçok projelerimizi hayata geçirmemizin yanı sıra su ücretlerinde de indirime gideceğiz."

Belediye Başkan adayı Uzun, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı döneminde, Alaplı'da hastane dahil bütün okullarda, camiler de hizmetlerinin yer aldığını söyledi. Alaplı Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, duble yollar, tüneller ve 2 köprünün yapımını sağladıklarını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Projelerimiz de Alaplı'ya yeni hastane binası, çok katlı otopark, kültür merkezi, öğretmenevi, emeklilere TOKİ konutları, modern memur konutları, organik ve el işi ürünler çarşısı, sendika ve derneklere yer tahsisi, bulvar projesi, Alaplı Deresi'nin ıslahı ve çevre düzenlemesi, yürüyen merdiven, proje destek ofisi, bilişim altyapı hizmetiyle E-Belediyecilik, kültür sanat ve spor sokağı, hastane nakil aracı, kırtasiye yardımı, engelsiz üretim atölyesi, yaşlı bakım ve huzurevi, mahallelere kreş, aile yaşam merkezi, halk günleri, E-Ticaret, yeni bebeği olmuş ailelere 'Hoş Geldin Bebek' adı altında bebek seti hediye edeceğiz, hayvan barınağı yapacağız, engelsiz kaldırımlar tasarlıyoruz, Kitap Kafe kuracağız, çeyiz desteği yer akmaktadır. Belediyecilik gönül işidir.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in, 2014'de vaad ettiği projeleri yeni projeymiş gibi ısıtarak 2019 seçimlerinde halkımıza sunmuyoruz, Nuri Tekin'in, sadece yeni olan köprü projesi var." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA