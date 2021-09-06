Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir kişi sokak ortasında otomobili durdurduktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir kişi sokak ortasında otomobili durdurduktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Zonguldak Alaplı İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Bodur Sitesi meydan üzerinde geldi. Edinilen bilgilere göre Bodur Site Caddesi üzerine hareket halinde olan Erdoğan Ö. daha önce yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Muhammet Y. tarafından durduruldu. Otomobil içinde bulunan Erdoğan Ö. ile Muhammet Y. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan sözlü tartışma bir anda sözlü kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çeken Muhammet Y., Erdoğan Ö.'nün üzerine bir el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun Erdoğan Ö.'nün boynuna isabet ettikten sonra yaralı kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erdoğan Ö., ambulansla Ereğli'de bir özel hastaneye daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından şüpheli Muhammet Y.'nin suç aleti olan tabanca ile emniyet ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'da sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler
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