Alaplı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
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Alaplı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor

Alaplı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler devam ediyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler devam ediyor.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ekipleri çarşı ve mahalle bekçileri, Alaplı merkez bölgesinde ana arterler, kavşak, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri kavşaklarda kontrol noktalarında denetleme yaparken, yoldan geçen araçları durdurarak izin belgeleri sorgulandı. İzin belgeleri olmayan ya da mevzuata aykırı olanlar hakkında ise tutanak tutuluyor. Durdurulan bir otomobilin cam filmi olması nedeniyle trafik yönünden inceleme yapılırken, çalışma belgeleri kontrol edildi. Ekipler marketlerin yoğun olduğu bölgelerde ise polis araçlarıyla vatandaşlara anonslar yaparak kurallara uymaları istendi. - ZONGULDAK

Alaplı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Alaplı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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