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Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

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Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yıl aradan sonra halk konseri düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yıl aradan sonra halk konseri düzenlendi. Ünlü Şarkıcı Simge Sağın, hareketli şarkıları ile geceyi ısıttı.

Alaplı Belediyesi tarafından düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. Pandemi nedeniyle ilçede ara verilen festival ve konserlere, Alaplı halkı Simge Sağın konseri ile doyasıya özlem giderdi. 'Ben Bazen' şarkısı ile sahneye çıkan Simge, ardından 'Öpücem' ve 'Miş Miş' şarkılarını seslendirirken, Alaplılılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Simge Sağın'a 'hoş geldin' diyerek konsere gelenleri selamlayan Belediye Başkanı Nuri Tekin yaptığı konuşmasında, "Çok güzel bir güreş programımız vardı, Alaplı'da Kırkpınar'ın rövanşı oldu. İsmail Balaban başpehlivan oldu. Şuanda Türkiye'nin en güzel, en saygın sanatçımız Simge hanımla beraberiz. Biz de sizler gibi Simge hanımdan memnunuz, sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Dün akşama kadar soğuk bir hava vardı, bugün çok güzel bir hava var. Böyle güzel bir günde saygı değer sanatçımız burada, sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerine yer verdi. Simge Sağın da Başkan Tekin'e, hayranları ile buluşma fırsatı verdiği için teşekkür etti. Başkan Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte ünlü şarkıcıya çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Konserine daha sonra slow şarkıları ile devam eden Simge, Zaten Aşığım, Aşkın Olayım, Sevmek Yüzünden şarkılarını da hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde Alaplı halkı keyifli bir gece yaşadı. - ZONGULDAK

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti

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Haber: Alaplı'da Simge Sağın rüzgarı esti - Haberler Magazin
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