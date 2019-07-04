Alaplı'da sıcak asfalt çalışması

Alaplı ilçesinde köy yollarında sıcak asfalt çalışmasına başlandığı bildirildi.

İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı asfalt çalışmasını Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Yalçın ve Temel Uslu da takip etti.

Kaymakam Vekili Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile Mollabey köyü grup yolu arasında geçen yıl başlayan asfalt çalışmalarında, yolun Alaplı ilçe merkezine yakın olan 3 bin 500 metrelik kısmının asfaltlanamadığını hatırlattı.

Yolun kalan kısmının asfaltlanması için çalışmalara başlandığını ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Asfalt yapılacak olan 3 bin 500 metre uzunluğundaki yola 5 bin 69 ton asfalt dökülecek. Alaplı merkez ile Mollabey köyü arasındaki grup yolunun bakım ve onarımını tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaları yaklaşık 5 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz. Yine bu yaz ayı içerisinde KÖYDES Projesi ve Özel İdare programı kapsamında yer alan bazı köylerde sıcak asfalt çalışması yapacağız. Köylerimizde yol sorunu yaşanmasın istiyoruz."

Kaynak: AA