Alaplı'da seyir halindeki çöp kamyonu yandı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçe Belediyesi'ne ait çöp kamyonu seyir halindeyken yandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Belediyesine ait çöp kamyonu seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çöp kamyonunun arka kısmından yükselen dumanları fark eden diğer sürücülerin uyarmasıyla kamyonu Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyeye çekti. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, çöp kamyonunda ki çıkan yangını tamamen söndürüldü. Kamyonun seyir halindeyken yanma ve söndürülme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.