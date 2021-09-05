Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli köyü mevkiinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yedigelli köyü mevkiinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza 20.00 sularında Yedigelli köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, pat-pat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Y.A. (69) ile yanında yolcu olarak bulunan M.A. (18) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı