Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı - Haberler
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Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi amacıyla ortak proje çalışmasına başlandığı bildirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi amacıyla ortak proje çalışmasına başlandığı bildirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, yaptığı açıklamada, besin ve ekonomik değeri yüksek olan Osmanlı çileğine yeniden hayat vermek istediklerini belirtti.

İlçede eskiden üretimi yapılan Osmanlı çileği yetiştiriciliğinin uzun yıllardır unutulduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Osmanlı çileğini tekrar çiftçilerimiz ve ilçemizle buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında ortak proje çalışmasına başladık." ifadesini kullandı.

Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı

Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı

Alaplı'da Osmanlı çileğinin yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı

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AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

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