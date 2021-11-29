Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu.

Öğlen saatlerinde, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı Köyü ile Ölüce arası ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 10 personelin 3 arazöz, 3 su tankeri ve Alaplı İtfaiye ekipleri tarafından su takviyesi müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öne sürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor. - ZONGULDAK

Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu

Alaplı'da örtü yangını paniğe neden oldu

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

 Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title