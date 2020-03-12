Alaplı'da okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor
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Zonguldak, Alaplı, Yerel

Alaplı'da okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Alaplı'da okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Alaplı'da bulunan tüm okullarda ilaçlama yapılıyor Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın talimatı doğrultusunda Zonguldak genelindeki tüm okulların bu hafta sonu ilaçlanmasına karar verdi.

12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
Alaplı'da okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Alaplı'da okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor

ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Alaplı'da bulunan tüm okullarda ilaçlama yapılıyor

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın talimatı doğrultusunda Zonguldak genelindeki tüm okulların bu hafta sonu ilaçlanmasına karar verdi. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, tüm okulların fiziksel eksiklerinin giderilerek, çocukların sağlıklı ortamda eğitim almaları için çalıştıklarını belirtti. Hafta sonuna kadar ilaçlama devam edeceğini değinen Çevik "Kalabalık ortamlarda hastalıkların çok hızlı yayılabildiğini göz önüne alarak, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını planladık. Okullar, hastalıkların en hızlı yayılabildiği ortamlardır. Özellikle nemli ve eski ortamlarda üreyebilecek böcekleri ortadan kaldırmak amacıyla tüm okulları ilaçlamalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Çevik, ilaçlama ekiplerinin sınıflar dahil olmak üzere tuvaletler, kazan dairesi, çatı katı gibi birçok bölümleri ilaçladığını belirterek, "Eğitime verdiğimiz hizmet gelecek kuşaklara verdiğimiz hizmettir" dedi.

Kaynak: İHA

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