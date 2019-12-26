Alaplı'da okul kantinleri denetlendi
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Alaplı'da okul kantinleri denetlendi

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:06
Alaplı'da okul kantinleri denetlendi

Belediyesi ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlilerinin ilçe merkezindeki okul kantinlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihleri denetimlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta müdürü Şeyda Daşgın, öğrencilerin okul kantinlerinde daha hijyenik ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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