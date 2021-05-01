Nesli tükenmekte olan "Kafkas Semenderi" görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nesli tükenmekte olan "Kafkas Semenderi" görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | Güncel

Nesli tükenmekte olan "Kafkas Semenderi" görüntülendi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nesli tehlike altında olduğu belirtilen "Kafkas Semenderi" görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan "Kafkas Semenderi" görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nesli tehlike altında olduğu belirtilen "Kafkas Semenderi" görüntülendi.

Doğal habitatları ılıman ormanlar ve akarsular olan Kafkas semenderi Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesinde görüldü.

Kafkas Semenderi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösteriliyor.

Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde ormanlık alanda Kafkas Semenderi'ni gören Engin Bozkurt cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bozkurt, bu sürüngeni ilk kez gördüğünü söyledi.

Semenderin, deniz seviyesinden 1000-2500 metre yükseklikte uygun habitatlarda yayılış gösterdiği biliniyor. Doğa Koruma Yetkilileri tarafından, bu hayvanlara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi isteniyor.

Nesli tükenmekte olan 'Kafkas Semenderi' görüntülendi
Nesli tükenmekte olan 'Kafkas Semenderi' görüntülendi
Nesli tükenmekte olan 'Kafkas Semenderi' görüntülendi
Nesli tükenmekte olan 'Kafkas Semenderi' görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nesli tükenmekte olan "Kafkas Semenderi" görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 21:38:35. #1.14#

title