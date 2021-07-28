Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Ali Yılmaz Sokak girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAZ 777 plakalı Hyundai marka otomobil ile Oğuzhan K.'nın kullandığı 67 ABK 910 idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Oğuzhan K. yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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