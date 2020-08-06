Alaplı'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Alaplı ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Alaplı ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının valilik ve kaymakamlıklara gönderdiği genelge kapsamında, genel bir denetim yapıldığını anımsattı.

Amaçlarının salgının yayılmasını kontrol etmek ve devam eden koronavirüs riskini yönetmek olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçemizde bir ay gibi bir sürede hiçbir vakamız olmamıştı. Bu bizim için sevindiriciydi ama bayramla birlikte büyükşehirlerden ilçemize gelen hemşehrilerimizden koronavirüse yakalanmış olanlarla birlikte ilçemize yavaşça yine vakalar artmaya başladı. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Biz ne kadar iyi performans sergilersek, bunun Türkiye'ye de iyi yansıması olur. Buradan hasta biri başka bir yere giderse, koronavirüsü bulaştırma ihtimali var. O yüzden herkes her yerde kontrolü sağlarsa bu yangını söndürmüş oluruz."

Kaynak: AA