Alaplı'da koronavirüs tedbirleri Alaplı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, fırınlardan pide ve ekmek alımında içeriye sadece bir müşteri alınmasını, dışarıda bekleyen müşterilerin de sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması için karar aldı.

Alaplı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, fırınlardan pide ve ekmek alımında içeriye sadece bir müşteri alınmasını, dışarıda bekleyen müşterilerin de sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması için karar aldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi süresince fırınlarda pide ve ekmek alımı sırasında fırın içerisinde sadece bir kişi olacağını belirtti.

Yılmaz, "Alınan karar uyarınca, diğer müşterilerin sırayla içeriye alınması, dışarıda duran müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyarak, 1,5 metrede sıraya geçmeleri ve tüm müşterilerin maske takmaları sağlanacaktır. Bu kurala uymayan işletme sahibi ve vatandaşlar, hıfzısıhha kurulu kararıyla, ayrı ayrı 3 bin 180 lira para cezasıyla cezalandırılacaktır." dedi.

Kaynak: AA