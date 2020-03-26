Alaplı'da koronavirüs tedbirleri Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneler dezenfekte edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneler dezenfekte edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak toplum sağlığının korunması için eczaneleri de dezenfekte ettiklerini ifade etti.

Belediye bünyesinde kurulan hijyen biriminin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Tekin, "Yaklaşık 10 kişilik hijyen ekiplerimiz gece gündüz demeden her yeri dezenfekte ediyor." dedi.

Başkan Tekin, ayrıca sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tekin'in sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardığı belirtilerek, "Tekin, ayrıca hiçbir mağduriyet yaşanmaması için yoğun mesaide olduklarını belirterek belediyenin 378 0 444 nolu numarasından iletişim kurulabileceğini söyledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA