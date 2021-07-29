Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı
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Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alaplı-Akçakoca arasındaki sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı.

Alaplı-Akçakoca arasındaki sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı- Akçakoca Karadeniz Sahil yolu üzerinde Hasan Ş.(60). idaresindeki 67 SL 201 plakalı Ford marka otomobil, Akçakoca'dan Alaplı istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına çarpan otomobil yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Hasan Ş. ile yan koltukta bulunan Ercan K.. hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı
Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı
Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı
Alaplı'da kontrolden çıkan araç yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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