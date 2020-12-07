Alaplı'da kent nüfusunu artırma çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaplı'da kent nüfusunu artırma çalışmaları

07.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:31
Alaplı'da kent nüfusunu artırma çalışmaları

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaz aylarında köyde, bahar ve kış aylarında şehirde ikamet eden vatandaşların, ikametgahlarını şehir merkezine taşımaları için çağrıda bulundu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaz aylarında köyde, bahar ve kış aylarında şehirde ikamet eden vatandaşların, ikametgahlarını şehir merkezine taşımaları için çağrıda bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün büyüyen, gelişen ve dönüşen Alaplı'nın daha fazla gelişmesi ve belediyenin daha fazla hizmet sunabilmesi için var olan nüfusunun arttırılmasına yönelik başlatılan kampanyayla belediyenin İller Bankası'ndan aldığı payı ve dolayısıyla hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası'ndan aldığı paylardır. Bu da belediye sınırları içinde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası'ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek, ekonomik anlamda daha güçlü Alaplı Belediyesi için merkez belediye nüfusumuzu arttırmamız gerekiyor. Yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde şehirde ikamet eden vatandaşlarımız ayrıca diğer il ve ilçelerde yaşayan değerli hemşehrilerimizin ikametgahlarını şehir merkezine taşımalarını rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

İlgili Haberler

Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
Almanya'da hükümetin savunma harcamalarını artırma planları protesto edildi
TİKA'dan Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti
TİKA'dan Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Ivana Sert Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Sörloth Serdar Aziz Mbaye Diagne Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaplı'da kent nüfusunu artırma çalışmaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:34:23. #1.14#
title