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Alaplı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Alaplı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye ekipleri, kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürütüyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye ekipleri, kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürütüyor.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiliyor.

Alaplı Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun mesai yapıyor.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, yaptığı açıklamada, kar yağışı devam ettiği için açılan mahalle yollarının yeniden kapanabildiğine dikkati çekti.

Acil hasta ve cenazesi olan mahallelerin yollarını tüm imkanları zorlayarak açtıklarını vurgulayan Saydam, "Beldemizin 120 kilometre yol ağı ve 22 yerleşim birimi var. 4 kar küreme aracıyla 24 saat karla mücadele çalışması yapıyoruz." dedi.

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, kar, Güncel, Haber

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