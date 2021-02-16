Alaplı'da karla mücadele çalışmaları

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 6 iş makinesi ve 16 personelden oluşan ekiplerin, ilçe köylerinde karla mücadele çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettiğini ifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, bütün köy ve köylere bağlı mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

327 kilometre köy yolu, 30 kilometre de kara yolu ağının kardan temizlenerek ulaşıma açıldığı belirtilirken, yağış devam ettiği için açılan yolların tekrar ulaşıma kapanmasına hemen müdahale edilmek suretiyle izin verilmediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay