Alaplı'da kaldırım yenileme çalışması yapılıyor

Alaplı Belediyesi tarafından kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışması yapıldığı bildirildi.

Alaplı Belediyesi tarafından kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışması yapıldığı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, en son çalışmanın yaklaşık 20 yıl önce yapıldığı Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çalışmaların bayram sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmaların ardından Cumhuriyet Caddesi göz kamaştıracak. Çalışmalar kapsamında kaldırımları andezit ve bazalt taşları ile yollarımızı ise baskı beton uygulamasıyla yapacağız. Çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşacak. Çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA