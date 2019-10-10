Alaplı'da halk otobüslerinden hırsızlık

10.10.2019 17:26

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, park halindeki halk otobüslerinin teyplerinin yanı sıra araçta bulunan bozuk paralar ile şoförlerin kişisel eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki, Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait park halindeki otobüslerden 4'ünün camlarının kırılarak ve kapılarının zorlanarak, teyplerinin ve araçta bulunan bozuk paralar ile şoförlerin kişisel eşyalarını çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA