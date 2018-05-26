Alaplı'da Genç Çiftçilere Hayvan Desteği

Zonguldak Alaplı İlçesinde, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında 17 çiftciye 6 'şar adet olmak üzere toplam 102 düve dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz'ın katıldığı düve hayvan dağıtım programı kapsamında Alaplı Kapalı Pazar yerinde 17 çiftçiye 6'şar düve hayvan verildi. Dağıtım töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, "Genç çiftçi projesinde hak sahiplerine büyükbaş hayvanlarını dağıtmak üzere buradayız. Bugün 17 vatandaşımıza 6 düve hayvanı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Projenin faydalı olacağını düşünerek sizlerin bu projeden en üst seviyede yararlanacağınızı aile bütcesine bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 6 şar adet genç çiftçi projemiz kabul edildi. Birçok ürün dilimindeki bu proje desteklerimizde hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK