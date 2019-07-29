Alaplı'da fındık toplama tarihleri ve işçi ücretleri belirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık toplama tarihleri ve ve fındık toplama işçilik ücretleri belirlendi.

Alaplı Kaymakamı Vekili Emirhan Arıkan'ın başkanlığında toplanan Fındık Toplama ve İşçi Ücretlerini Tespit Komisyonu, fındık toplama tarihlerini sahil kesimde (rakım 0-250 metre) 3 Ağustos, orta kesimde (250-500 metre) 8 Ağustos, yüksek kesimde (500 metre ve üzeri) ise 15 Ağustos olarak belirledi.

Arıkan, 9 kurum temsilcisinden oluşan komisyonun aldığı kararla, fındık toplama işçiliği ücretlerinin de 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği"nin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, "İşçilerin günlük brüt kazançları, 4857 sayılı İş Kanununun 39'uncu maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz." hükmü doğrultusunda, iş veren ve işçi tarafından belirlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA