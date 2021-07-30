Alaplı'da fındık hırsızları bahçelere dadandı
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Alaplı'da fındık hırsızları bahçelere dadandı

Alaplı'da fındık hırsızları bahçelere dadandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir bahçedeki fındıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınmaya çalışıldı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir bahçedeki fındıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınmaya çalışıldı.

Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için bahçeye girmeye hazırlanan Ayhan Temel ailesi, komşuları tarafından bahçenin bir bölümünde fındıkları daldan toplandığı söylenmesi üzerine jandarmaya haber vererek şikayetçi oldu. Köyde bu tarz olayların yaşanmaması için Camilerden anonslar yaptıran Gürpınar Köyü Muhtarı İsmail Acar, "Fındık toplamaya gelen kişiler zannediyorum ki bir ses duydular ve panik oldular. Dallarından topladıkları fındığı bahçede bırakıp kaçmışlar. Fındık toplayan arkadaşları da uyarıyorum. Bu yıl fındık fiyatladı yüksek olduğu için hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Alaplı'da fındık hırsızları bahçelere dadandı
Alaplı'da fındık hırsızları bahçelere dadandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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