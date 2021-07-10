Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
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Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tekstil fabrikasının çatısından düşen 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tekstil fabrikasının çatısından düşen 1 işçi yaralandı.

Olay, Alaplı Aşağı Doğancılar mevkiinde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında çatı tadilatı yapan Batuhan Sezer (21) dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Gencin imdadına ise mesai arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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