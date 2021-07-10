Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen iki işçi yaralandı
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Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen iki işçi yaralandı

Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen iki işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tamir için çıktıkları fabrikanın çatısından düşen iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tamir için çıktıkları fabrikanın çatısından düşen iki işçi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki iplik fabrikasının çatı işlerini yapan taşeron firmanın personelleri B.S (21) ile Ö.Y (21), çatıya malzeme taşıdıkları esnada dengelerini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli ilçesindeki özel hastanelere kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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