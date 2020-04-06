Alaplı'da fabrikalar dezenfekte edildi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren üç fabrikada dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Kovid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana aralıksız olarak dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA