Alaplı'da evden tüfek ve fındık çaldılar
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Alaplı'da evden tüfek ve fındık çaldılar

08.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:49
Alaplı'da evden tüfek ve fındık çaldılar

Alaplı'da bir evden 1 tüfek ve fındık çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alaplı'da bir evden 1 tüfek ve fındık çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, Zonguldak Alaplı ilçesi Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer U.'nun evinden kendi üzerine kayıtlı 1 adet tüfek ile az miktarda fındık çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Hırsızların pencere camını kırıp içeriye girdiğini anlatan Muammer U. evde değerli eşya bulamayan hırsızların duvarda asılı 4 bin lira değerinde tüfeğini çaldıklarını kaydetti. Hırsız yada hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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