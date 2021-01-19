Alaplı'da elektrik hatlarındaki arıza onarım çalışması sürüyor
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Alaplı'da elektrik hatlarındaki arıza onarım çalışması sürüyor

19.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:16
Alaplı'da elektrik hatlarındaki arıza onarım çalışması sürüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle zarar gören elektrik hatlarını onarım çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle zarar gören elektrik hatlarını onarım çalışmaları sürüyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve fırtınadan dolayı elektrik direkleri ve hatlarının birçok noktada büyük zarar gördüğünü, bu nedenle halen köylere elektrik verilemediğini bildirdi.

Yoğun kar ve kuvvetli esen rüzgar ile fırtınanın birçok noktada ağaçların devrilmesine neden olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devrilen, kırılan ağaçlar yine birçok noktada elektrik direklerinin devrilmesine, elektrik hatlarının kopmasına neden olmuş ya da ekiplerin arızaya müdahalesini geciktirecek şekilde yolları kapatmış. Şu anda şehir merkezi elektrik hattındaki arızalar giderildi ve elektrik verildi. Ancak, köy ve Gümeli beldesi hattında meydana gelen arızaların onarım çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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