Alaplı'da EİKP ödemelerine başlandı Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında biner lira yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri ile yaşlı ve engelli maaşlarının dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında biner lira yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri ile yaşlı ve engelli maaşlarının dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Kaymakam Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşan yoğunluk nedeniyle, EİKP kapsamındaki ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin PTT'den değil hak sahiplerine evlerinde ödenmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

EİKP kapsamında yardıma hak kazanan 829 hane ile yaşlı ve engelli maaşları, jandarma, polis ve PTT görevlileri vasıtasıyla evlerinde ödenmeye başlandığını bildiren Yılmaz, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında planlama toplantısını da yaptıklarını kaydetti.

Yılmaz, ilçede Kovid-19 pozitif vaka sayısının 2 kişi daha artarak 6'a yükseldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA