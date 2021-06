Alaplı'da birlik beraberlik kahvaltısı

Zonguldak Alaplı Ak Parti İlçe Teşkilatı, Ak Parti'nin kuruluşundan bu tarafa parti teşkilatında görev alanları kapsayan bir birlik beraberlik kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltı sırasında konuşan Alaplı Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan,"Bugün böyle istedik ki tabiri caizse kendi aile içimizdeki bir kahvaltı proğramında bir araya gelelim, sohbet edelim muhabbet edelim, dertleşelim, neşemizi paylaşalım istedik. Bugün bu kahvaltıya daha önce Partimizde görev almış dava arkadaşlarınız ile İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimiz bizlerle beraber oldular. Ben başta tüm katılımcılara, bizi yalnız bırakmadığınızdan dolayi teşekkür ediyorum. Bu bağlamda geçmiş dönemde Alaplı'mıza hizmet eden herkese, her kademedeki kardeşlerimize, büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. " diyerek geçen 1 yıl içersindeki yapılan projelerden bahsetti. Ak Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan'nın konuşmasının devamında," Öncelikle partimize ve Alaplı'ımıza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı, ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Gayemiz bu tarz etkinlikleri sıklıkla yapıp, bu birlik ve beraberliği her zaman sağlamaktır. Bu dinamik ekip her zaman bir olmayı başarmıştır. Biz bir aileyiz. Tabiki aile içinde küskünlükler, dargınlılar olacaktır. Ancak hedef Alaplı'ın menfaatine ise, partimizin menfaatine ise bu birlik ve beraberliği aynı çatı altında toplayabiliriz. Bunu da bugün görmüş oluyoruz. Geldiğimiz noktan Bu zaman zarfı içerisinde birçok faaliyete imza attık. Tabi bunu yaparken tek başımıza yapmadık. Kaymakamımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber koordineli bir şekilde çalışarak Alaplı'ya bir takım hizmetleri getirmeye çalıştık. Eğitim anlamında öncelikle fen lisesinin Alaplı'ya kazandırılması büyük bir başarıydı. Çünkü eğitimde Alaplı'ın başarısı yüksek öğrencileri genellikle dışarıya gidiyorlardı. Alaplı'da fen lisesini kurarak başarının ilçemizde kalmasını sağlayacağız. Bunun dışında 4 yıllık yüksekokulun Alaplı'a kazandırılması konusunda çalışmalarımıza başladık, İlçemize yapılan yatırımları hemen hemen her programda söylüyoruz. Hastanemiz, okullarımız, gençlik merkezimiz, yüzme havuzumuz, dere temizliğimiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Alaplı köylerine bu sene toplamda 25 km'lik asfalt dökmeye plandık. Alaplı'ın menfaatine olan her süreçte, taşın altına elimizi sokacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı