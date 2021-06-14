Alaplı'da bir kişi tekel bayisinde çıkan silahlı kavgada yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tekel bayisinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tekel bayisinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde bir tekel bayisinde M.E. ile U.Ç arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, yanındaki silahla U.Ç'ye ateş etti.
Yaralanan U.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, M.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay