Alaplı'da Bayram Yoğunluğu

Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berber ve ayakkabı boyacıları yoğunluk yaşadı.

İlçe merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram arifesinde diğer günlere göre vatandaşların daha çok ayakkabı boyattığını söyledi.

Yoğunluk nedeniyle ayakkabı boyatmak isteyenlerin kendisini telefonla aradığını ifade eden Öztürk, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk var. Vatandaşlar bayram arifesinde ayakkabılarını boyatmak için bize geliyor. Sabah saatlerinde vatandaşların ayakkabılarını boyamaya başladım. Akşam hava kararıncaya kadar devam edeceğim. Yoğunluk olduğu için vatandaşlar telefonla arıyor. Bayram öncesi işlerimiz çok iyi." dedi.

İlçede berberlik yapan Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç de dini bayramlar öncesi berbere gitme kültürü olduğunu belirterek, "Son 5 gündür yoğun olarak çalışıyoruz. Arife günü bu yoğunluk daha çok artıyor. Kültürümüzde dini bayramlar öncesi 'bayram tıraşı' olma geleneği vardır. Bu gelenek devam ediyor. Arife günü gece geç saatlere kadar çalışacağız." diye konuştu.