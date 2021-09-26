SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban olduVIDEO YOKSinan KABATEPE-Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu.

ZONGULDAK (DHA) - Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

VIDEO YOK

Sinan KABATEPE-Cem SÜRMENELİ/ALAPLI( Zonguldak ),(DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu.

İlçede pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri, ilçe stadyumunda düzenlenen organizasyon ile gerçekleşti. Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen tören ile başlayan etkinlik, ilçe merkezinde yapılan kortej ile devam etti. Ardından 14 kategoride toplam 550 güreşçi, mücadele etti. En büyük ilgiyi ise başpehlivanlık mücadelesi gördü. Survivor yarışmasında birinci olan İsmail Balaban, çeyrek finalde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü yendikten sonra finale yükseldi. Finalde ise Salih Erinç'i yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu. Başpehlivan İsmail Balaban'a ödülünü Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz verdi.

SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

 Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık

Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Erken Tanem Sivar Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 10:44:36. #1.17#