Alaplı'da AK Parti Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 Kala" etkinliği
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Alaplı'da AK Parti Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 Kala" etkinliği

Alaplı'da AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'İftara 5 Kala' etkinliği
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, AK Parti Alaplı Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" etkinliği düzenliyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, AK Parti Alaplı Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" etkinliği düzenliyor.

AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, iftar vaktine kısa bir süre kala caddelere çıkarak, araçlarında bulunan ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara oruçlarını açmaları için iftarlık ikramında bulunuyor.

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Aldırmaz, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının yurt genelinde düzenlediği "İftara 5 Kala" programı kapsamında, kendilerinin de iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara, genellikle durmak zorunda kaldıkları kavşak ve kırmızı ışık bulunan noktalarda, içinde hurma, tuzlu kraker ve su yer alan iftarlık ikramında bulunduklarını ifade etti.

Bu mübarek ayda düzenledikleri etkinlikten büyük bir mutluluk ve haz duyduklarını aktaran Aldırmaz, "Vatandaşlarımız da bu hizmetten mutluluk duyuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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